Bitcoin verder omhoog door hoop overwinning Trump

NEW YORK (ANP/BLOOMBERG) - De waarde van de bitcoin is maandag verder gestegen tot 63.000 dollar. De bekendste en grootste cryptomunt ter wereld steeg zondag al tot boven de 60.000 dollar, na de moordaanslag op de Amerikaanse oud-president Donald Trump. Trump, die namens de Republikeinen kandidaat is voor de presidentsverkiezingen, staat bekend als een voorstander van cryptovaluta. Marktanalisten denken dat de aanslag de kans vergroot dat Trump de verkiezingen in november wint.

De bitcoin noteerde maandagochtend op 62.989 dollar, een stijging van 5 procent. De digitale munt bereikte daarmee het hoogste niveau in ruim een week. Zondag werd de bitcoin al 3 procent meer waard. Ook andere cryptomunten stegen in waarde. Zo werd ether, de op een na grootste cryptomunt ter wereld, dik 5 procent meer waard.

Cryptokenners verwachten dat de aanslag sympathie zal wekken voor de Republikeinse presidentskandidaat. Trump heeft de crypto-industrie ook steeds meer omarmd in een poging kiezers te winnen. Vorige week werd bekend dat Trump een van de sprekers is op de bitcoinconferentie in Nashville, die plaatsvindt van 25 tot en met 27 juli. Dit is het grootste evenement ter wereld op dit gebied.

Trump had in juni al een ontmoeting met miners van bitcoin, die krachtige computers gebruiken om complexe wiskundige problemen op te lossen en daarvoor een beloning in bitcoin ontvangen. Na die ontmoeting zei Trump in een bericht op zijn Truth Social-account dat bitcoin-mining "onze laatste verdedigingslinie tegen een CBDC zou kunnen zijn", waarmee hij verwees naar de digitale valuta van de Amerikaanse centrale bank. Hij voegde eraan toe dat hij wil dat alle resterende bitcoins in de VS worden gemaakt.