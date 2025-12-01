Bitcoin zakt weer naar laagste niveau sinds april

De prijs van de bitcoin is maandag weer gezakt tot het laagste niveau sinds april dit jaar. De grootste cryptomunt ter wereld leek zich de afgelopen dagen te handhaven boven de 91.000 dollar, maar viel op de eerste dag van december terug tot onder de 86.000 dollar (ruim 74.000 euro).

De bitcoin is sinds het bereiken van een recordniveau van meer dan 126.000 dollar (ongeveer 109.000 euro) in oktober flink onder druk komen te staan. Die prijsdaling viel samen met een uitverkoop van andere risicovolle beleggingen door zorgen over de hoge waarderingen van AI-bedrijven. Dat zorgde voor een afname van de algehele risicobereidheid bij beleggers.

De prijs van de bitcoin zakte maandagochtend tijdens de Aziatische handel met 6 procent tot onder de 86.000 dollar, het laagste niveau sinds april. In die maand bereikte de bitcoin op ongeveer 74.400 dollar het laagste niveau van dit jaar. Dat kwam door zorgen over de wereldwijde handelsoorlog van president Donald Trump.