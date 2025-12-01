Meer elektrische auto's verkocht door dreigende hogere bijtelling

AMSTERDAM (ANP) - De verkoop van nieuwe elektrische auto's is afgelopen maand fors gestegen. Dat is waarschijnlijk een gevolg van een eerder plan om de bijtelling voor zakelijke rijders begin volgend jaar te verhogen, melden brancheorganisaties BOVAG en RAI Vereniging. Dat plan is inmiddels afgezwakt, maar de auto's waren al besteld.

De verkoop van nieuwe elektrische auto's steeg in november met ruim een kwart vergeleken met een jaar eerder. De ruim 17.000 geregistreerde volledig elektrische auto's waren goed voor een marktaandeel van bijna de helft, voor het eerst hoger dan dat van hybrides. Volgens een woordvoerder van BOVAG gaat dit echter om een momentopname en zegt het nog niets over hoe de markt zich volgend jaar ontwikkelt.

In totaal werden er in november 3,3 procent meer auto's op kenteken gezet dan een jaar eerder. Dit gehele jaar lijkt wel met een krimp te eindigen, na een afname van 1,4 procent voor de eerste elf maanden samen.