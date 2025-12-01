Burgerberaad geeft de politiek klimaatadvies en lesje samenwerken

DEN HAAG (ANP) - Het kabinet en de Tweede Kamer hebben maandag een uitgebreid advies ontvangen van het Nationaal Burgerberaad Klimaat, opgesteld door 175 burgers die daar in zeven weekenden aan hebben gewerkt. Volgens onderzoeksbureau CE Delft kan het voorgestelde maatregelenpakket de broeikasgasuitstoot met 4 tot 12 procent verlagen.

Naast een reeks inhoudelijke plannen die de klimaatimpact van eten, reizen en spullen verminderen, heeft het beraad een boodschap voor de politiek: "Werk eens met elkaar, in plaats van continu tegen elkaar."

Voorzitter Nienke Meijer noemt het terugblikkend "een magisch proces". Het beraad was samengesteld als afspiegeling van de samenleving. "Het ging letterlijk van klimaatactivisten tot ontkenners", zegt Meijer. Mensen uit die laatste categorie maakten zich dan weer wel zorgen over thema's als milieuvervuiling of armoede, die ook een rol spelen in het klimaatbeleid. "Al deze mensen hebben echt naar elkaar geluisterd", vertelt Meijer.

Tientallen aanbevelingen

De mening van minderheden kwam nadrukkelijk aan bod. "Aan mensen die het niet eens waren met standpunten vroegen we actief: wat mis je, wat zou jou helpen? Dat leverde echt verrijkingen op."

Het beraad luisterde ook naar tientallen deskundigen en deelnemers bezochten bedrijven. Het resultaat is een rapport met tientallen aanbevelingen, waar soms bijna de hele groep het mee eens was. Zo kon 93 procent van de deelnemers zich vinden in de stelling dat duurzaam ondernemen in de landbouw moet lonen. De politiek moet ervoor zorgen dat dit "aantrekkelijk en eenvoudig" wordt. Op de lijst van aanbevelingen staat ook een emissiehandelssysteem voor de landbouw, naar Deens voorbeeld, zodat boeren een prikkel krijgen om te verduurzamen.

'Collectieve wijsheid'

Bijna unanieme steun was er ook voor het vastleggen van het recht op reparatie van spullen en het tegengaan van voedselverspilling. Dat kan bijvoorbeeld door eten op tijd af te prijzen of te doneren, of door restaurantgasten doggybags mee te geven.

Duurzamer reizen kan volgens het beraad door de trein aantrekkelijker te maken. Het moet ook goedkoper, bijvoorbeeld door de btw op internationale treinkaartjes af te schaffen. Verder wil het beraad thuiswerken en fietsen promoten.

Voorzitter Meijer was onder de indruk van de "collectieve wijsheid" van het beraad. "Ik heb gezien hoe mensen die enorm van elkaar verschillen met respect naar elkaar hebben geluisterd en samen tot deze aanbevelingen zijn gekomen. Dat is het mooiste dat ik in mijn hele carrière heb meegemaakt."