Bits of Freedom vindt het 'spijtig' dat Meta meer tijd krijgt

AMSTERDAM (ANP) - Bits of Freedom (BoF) noemt het "spijtig" dat Meta van het gerechtshof in Amsterdam niet meteen aanpassingen aan Facebook en Instagram hoeft door te voeren. "Juist rond de verkiezingen wil je als gebruiker namelijk grip op je informatiedieet", zegt een woordvoerster van BoF. De organisatie die zich inzet voor burgerrechten en privacy had in eerste instantie een kort geding tegen Meta aangespannen.

De rechtbank in Amsterdam oordeelde begin deze maand dat Meta binnen twee weken de tijdlijnen van Facebook en Instagram moest aanpassen, mede vanwege de Tweede Kamerverkiezingen woensdag. Maar ook los van de verkiezingen, zo stelde de kortgedingrechter, is het belangrijk dat gebruikers in alle vrijheid keuzes kunnen maken voor de tijdlijn die ze volgen. "Meta overtreedt een belangrijke wet, dus het spoedeisende belang van deze zaak blijft overeind", vindt ze.