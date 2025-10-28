Hoe help je je kind met faalangst? Praktische tips

Faalangst kan een grote invloed hebben op kinderen. Het zorgt dat ze nieuwe dingen uit de weg gaan uit angst fouten te maken en belemmert hun ontwikkeling. Toch kun je als ouder veel betekenen: het draait niet om prestaties, maar om leren omgaan met spanning en het versterken van zelfvertrouwen.

Allereerst is het belangrijk te beseffen dat spanning voor nieuwe dingen bij elk kind hoort. Orthopedagogen benadrukken: niet ieder kind met spanning is faalangstig, pas als angst het handelen belemmert spreken we van een probleem.

Wat kun je als ouder doen? – Erken het gevoel van je kind, ontken angst niet (“Het is oké dat je het spannend vindt”).– Focus op het proces, niet het resultaat: Complimenteer inzet en doorzettingsvermogen in plaats van alleen succes.– Breek moeilijke taken op in kleine stappen en vier elke stap vooruitgang.– Praat openlijk over fouten, ook over die van jezelf, zo normaliseer je het idee dat leren en mislukken bij elkaar horen.

Een interessant feit : onderzoek laat zien dat in het basisonderwijs ongeveer 33% van de meisjes en 14% van de jongens last heeft van faalangst. Dat betekent dat in elke klas kinderen rondlopen die hiermee worstelen.​

Door te kiezen voor erkenning, kleine stapjes en focus op groei help je je kind zelfstandig en veerkrachtig om te gaan met faalangst.

