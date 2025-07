Trump bevestigt naar top ASEAN te gaan

KUALA LUMPUR (ANP/AFP) - President Donald Trump gaat in oktober naar de topconferentie van de Associatie van Zuidoost-Aziatische Naties (ASEAN) in Maleisië. De Maleisische premier Anwar Ibrahim heeft dit bevestigd na een telefoongesprek met de Amerikaan. Hij zei ook dat vrijdag een deal bekendgemaakt wordt tussen Maleisië en de VS over tarieven in de onderlinge handel.

De 47e topconferentie van de landen in Zuidoost-Azië wordt naar verwachting de grootste ooit. Behalve leiders uit de tien lidstaten worden naast Trump onder meer de presidenten van Brazilië en Zuid-Afrika en de premiers van Canada en Italië als gast verwacht.

Onder de gebruikelijke gasten op ASEAN-conferenties zijn China, Japan en Zuid-Korea. De top is van 26 tot en met 28 oktober in de Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur.