BKR ziet nog geen kredietfraude na datalek bij Odido

Economie
door anp
dinsdag, 10 maart 2026 om 18:36
TIEL (ANP) - Het Bureau Krediet Registratie (BKR) heeft vooralsnog geen signalen dat er momenteel kredietfraude wordt gepleegd na het grote datalek bij telecomprovider Odido. Consumenten dienen wel alert te blijven op verdachte mails en eventuele niet-bekende afschrijvingen van de bankrekening, waarschuwt BKR.
Ook is het volgens de instantie verstandig om bij vermoedens van fraude dit te melden bij het meldpunt identiteitsfraude en aangifte te doen bij de politie.
Het aantal meldingen bij het Centraal Meldpunt Identiteitsfraude (CMI) is inmiddels opgelopen tot bijna 1580. "Deze meldingen zijn voornamelijk afkomstig van mensen die zich zorgen maken om slachtoffer te worden van identiteitsfraude. Enkele melders geven aan dat er daadwerkelijk sprake is van misbruik van hun persoonsgegevens en leggen daarbij zelf een verband met het datalek bij Odido", aldus het CMI. De organisatie kan dit verband echter niet verifiëren.
Odido meldde vorige maand dat de persoonsgegevens van 6,2 miljoen accounts zijn gelekt bij een cyberaanval.
