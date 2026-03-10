Canada schroeft beveiliging ambassades VS en Israël op

TORONTO (ANP/RTR) - Canada verhoogt de beveiliging van Amerikaanse en Israëlische ambassades en consulaten in het land in reactie op een beschieting van het Amerikaanse consulaat in Toronto.

De hoogste politiebaas van de Canadese mounties kondigde aan dat de beschieting wordt beschouwd als "een incident van nationale veiligheid". Niemand raakte gewond toen het consulaat werd beschoten. Het motief wordt nog onderzocht, maar houdt mogelijk verband met de oorlog in Iran die de VS en Israël zijn begonnen. Vorige week werden drie synagogen in de regio Toronto beschoten. Ook daar vielen geen gewonden.

Een politieofficier meldde op een persconferentie dat de consulaten van de VS en Israël in Toronto en hun ambassades in hoofdstad Ottawa voorlopig strengere beveiliging krijgen. "Deze consulaten verdienen op dit moment extra waakzaamheid en beveiliging in de hoop dat we de spanning de komende dagen en weken kunnen verminderen."