Randstad blijft last houden van zwakke Europese markt

Economie
door anp
woensdag, 22 april 2026 om 7:51
DIEMEN (ANP) - Uitzendconcern Randstad had afgelopen kwartaal opnieuw te maken met lastige marktomstandigheden in Europa. In landen als Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, België en Luxemburg daalde de opbrengsten, werd woensdag bekend. Nederland en Italië lieten wel groei zien. De belangrijke Noord-Amerikaanse markt bleef stabiel.
De omzet van het concern daalde in het eerste kwartaal met 3 procent tot 5,5 miljard euro. Dat kwam door nadelige valuta-effecten. De nettowinst bedroeg 64 miljoen euro, 19 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar.
Het uitzendconcern verwacht dat de winstmarge in het huidige tweede kwartaal licht daalt, terwijl de kosten licht hoger zullen uitpakken.
Topman Sander van 't Noordende zegt in een toelichting dat "geopolitieke instabiliteit en beperkte zichtbaarheid ons dwingen alert te blijven". Desondanks geven de resultaten in het eerste kwartaal hem vertrouwen voor de komende maanden.
POPULAIR NIEUWS

Kerosinetekort: 10 tips om je zomervakantie te redden.

Hier heb je de grootste kans om een psychopaat tegen te komen (en deze baan staat met stip op één)

Elektrolyten zijn hype onder duursporters, maar dit goedkope product werkt net zo goed

Zo slecht is al dat scrollen op je smartphone voor je

De ‘onkreukbare’ koningin die decennia lang haar favoriete zoon liet rotzooien.

Waarom denken over je verleden goed voor je is. Plus een kleine oefening.

