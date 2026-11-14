Op vrijdag 27 november is het Black Friday . Winkels en webshops pakken uit met doorgestreepte prijzen en flinke kortingspercentages.

Lang niet elke korting is echt. Met een paar checks voorkom je dat je betaalt voor een aanbieding die geen aanbieding is.

De regel: laagste prijs van 30 dagen

Een winkel mag zelf zijn prijzen bepalen. Maar wie korting belooft, moet de aanbiedingsprijs vergelijken met de laagste prijs die hij zelf in de afgelopen 30 dagen vroeg.

Woorden als ‘adviesprijs’ of ‘normale prijs’ mogen, als de winkel erbij uitlegt wat ze betekenen. Is zo’n prijs niet de laagste van de afgelopen 30 dagen, dan mag hij niet worden doorgestreept.

Stapelt een winkel binnen drie maanden korting op korting, dan geldt de laagste prijs in de 30 dagen vóór de eerste aanbieding.

Het gaat vaak mis

Bij een controle van 24 grote verkopers in november 2025 bleken er bij 18 een of meer misleidende prijsvermeldingen te staan.

Deze zomer werden twee maanden lang de prijzen van airfryers, speakers en televisies bij Amazon en Bol gevolgd. Bij Amazon klopten 46 van de 113 aanbiedingen niet, bij Bol 62 van de 210.

Een voorbeeld: een speaker stond in de ‘aanbieding’ voor €147, met 26 procent korting. Bijna een maand daarvoor kostte hij €133.

Zo check je je deal

Wees alert bij hoge en onverwachte kortingen.

Zoek op een prijsvergelijkingssite wat het product de afgelopen weken kostte.

Vergelijk met wat andere winkels op hetzelfde moment vragen.

Ken je de webshop niet? Lees reviews op meerdere sites en bestel niet als je twijfelt.

Valt de check tegen, bestel dan niet.

Klopt de korting niet?

Zie je een nepkorting, dan kun je die melden bij de ACM. Die meldingen helpen de toezichthouder te zien welke bedrijven zich niet aan de regels houden.

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