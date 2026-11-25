DHAKA (ANP/RTR/AFP) - Bangladesh heeft woensdag een verhoging van het minimumloon voor kledingarbeiders goedgekeurd. De afgesproken 36 procent stijging is echter de kleinste procentuele stijging van het loon sinds 1986. Het akkoord heeft de protesten, die al sinds oktober duren, nog niet doen verstommen. Volgens de politie blokkeerden arbeiders woensdag een belangrijke snelweg en een belangrijke fabriek in hoofdstad Dhaka.

De kledingsector in Bangladesh biedt werk aan ruim 4 miljoen mensen en is op China na de grootste kledingexporteur ter wereld. Het land kent 4000 kledingfabrieken en produceert voor grote ketens zoals H&M en Zara, Walmart en Primark. De jaarlijkse omzet van die sector is ongeveer 38 miljard dollar, waarmee het een zeer belangrijke pijler van de economie van het land is.

Het maandloon van de arbeiders komt na de onderhandeling uit op 138 dollar. De oorspronkelijke eis van de fabrieksarbeiders lag omgerekend rond de 257 dollar, maar later stelden ze dat bij naar rond de 145 dollar.