Micky Adriaansens had de steun van het VVD -bestuur al op zak. Toch krijgt de oud-minister concurrentie voor het lijsttrekkerschap van de Eerste Kamer. Op een besloten online vergadering van VVD-leden uit Brabant en Limburg stemden dinsdagavond 113 leden vóór de kandidatuur van oud-staatssecretaris Frans Weekers en 75 tegen. Let wel: die 113 kozen niet voor Weekers boven Adriaansens. Ze vonden dat de rest van de partij iets te kiezen moest hebben.

Waarom zelfs de voordracht omstreden was

Op 2 november schaarden het hoofdbestuur én de regiovoorzitters zich achter Adriaansens. De partijregels lieten uitdrukkelijk ruimte voor een tegenkandidaat. Op papier was er dus niets bijzonders aan de stap van Weekers. Maar binnen de VVD klinkt het verwijt dat de partijtop leden heeft gemobiliseerd om zijn voordracht tegen te houden. Weekers zelf wilde op die beschuldiging niet ingaan.

Opvallend is wie er om meer tegenspraak vragen. Weekers krijgt steun van onder anderen voormalig VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra en oud-minister Johan Remkes. Dit is dus geen opstand van onbekende leden tegen de gevestigde orde. Een deel van die gevestigde orde vindt dat de huidige leiding te veel bepaalt.

Wat staat er voor Yeşilgöz op het spel?

Voor Zijlstra gaat het om de invloed van leden op benoemingen. Hij wil geen strijd om het partijleiderschap. Dat onderscheid doet ertoe: Dilan Yeşilgöz staat in december niet op het stembiljet. Maar als de leden iemand anders kiezen dan de kandidaat achter wie het bestuur zich zo nadrukkelijk heeft geschaard, is dat ook voor haar een politiek signaal.

Omgekeerd zou het te gemakkelijk zijn om iedere stem op Adriaansens uit te leggen als een steunbetuiging aan Yeşilgöz. Een VVD-lid kan heel goed vinden dat de partijtop minder te zeggen moet hebben én dat de oud-minister van Economische Zaken de beste kandidaat is. Precies die keuze hebben de Brabantse en Limburgse leden mogelijk gemaakt.

De landelijke ledenraadpleging vindt digitaal plaats van 9 tot 15 december. Op 16 december maakt de VVD de lijsttrekker bekend. Weekers heeft voorlopig niet de verkiezing gewonnen, maar het recht om haar te kunnen verliezen.

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