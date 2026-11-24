“ADHD is niet per definitie een aandoening die je leven verkort”, zegt de Britse hoogleraar Joshua Stott. Toch vond zijn team na analyse van gegevens van bijna 16 miljoen mensen een duidelijk verband tussen ADHD en vroegtijdig overlijden . Het team komt wel met een lichtpuntje in deze verontrustende ontdekking.

Stott, hoogleraar psychologie aan University College London, zette met onderzoekers van de University of Liverpool 19 studies uit zeven landen op een rij, waaronder Zweden, Denemarken, Canada en Taiwan. Hun meta-analyse, een studie die de uitkomsten van eerdere onderzoeken samenvoegt, verscheen op 19 oktober in JAMA Network Open . Het Amerikaanse Vice bracht hem onlangs opnieuw onder de aandacht.

Het risico verschilt sterk per doodsoorzaak

Over alle doodsoorzaken samen lag het sterfterisico van mensen met ADHD 71 procent hoger dan dat van mensen zonder ADHD. Dat getal komt uit negen studies die de onderzoekers konden samenvoegen. Per doodsoorzaak ziet het er zo uit:

Doodsoorzaak Aantal studies Hoger risico bij ADHD Alle oorzaken samen 9 71 procent Zelfdoding 5 89 procent Letsel, per ongeluk of opzettelijk 4 55 procent Natuurlijke oorzaken, zoals ziekte 3 27 procent

De uitkomsten van de afzonderlijke studies liepen flink uiteen. De studies verschilden in opzet, in de groepen die ze volgden en in hoe ze ADHD vaststelden. Mannen waren oververtegenwoordigd.

Stott benadrukt dat het om groepen gaat. Het betekent volgens hem niet “dat iemand met ADHD jonger zal sterven”, zegt hij tegen het vakblad Managed Healthcare Executive.

Waarom het risico hoger ligt, weten de onderzoekers nog niet

“We kunnen de redenen voor het verband nog niet verklaren”, zegt Stott. De onderzoekers zien wel aanknopingspunten. Bij zelfdoding en letsel laten de cijfers volgens eerste auteur Lucy Corrigan zien hoe belangrijk het is om psychische problemen en middelengebruik te herkennen en aan te pakken, zegt ze tegen Healio.

Bij overlijden door ziekte, zoals hart- en vaatziekten, komt daar volgens de onderzoekers vaak een ongezonde leefstijl bij: roken, alcohol en drugs. Ook lopen mensen met ADHD tegen drempels in de zorg aan. Corrigan pleit daarom voor meer aandacht voor de lichamelijke gezondheid en preventieve zorg.

Bij medicatie lag het sterfterisico een kwart lager

In drie van de 19 studies konden de onderzoekers zien of mensen met ADHD medicatie gebruikten. Bij gebruikers lag het sterfterisico 25 procent lager dan bij mensen met ADHD zonder medicijnen . “Het mogelijke verband tussen medicatie en een lagere sterfte was verrassend”, zegt Stott.

Het gaat om observaties: de onderzoekers zagen een verband, geen bewijs dat de pillen zelf levens redden. Corrigan noemt het een uitkomst die berust “op een klein aantal studies”, waar meer onderzoek naar nodig is. Wel stelt de uitkomst gerust over een veelgehoorde zorg. Ze wijst er volgens Stott niet op “dat medicatie het leven verkort”.

We kunnen uit deze observaties niet concluderen dat medicatie de sterfte direct verlaagt. - Lucy Corrigan, onderzoeker University of Liverpool

In Nederland krijgen bijna 300.000 mensen ADHD-medicatie

In september berichtte WEL al over een Britse studie naar de kortere levensduur met ADHD . Die kwam uit op bijna zeven jaar korter bij mannen en bijna negen jaar bij vrouwen, maar keek niet naar doodsoorzaken. De nieuwe analyse voegt studies uit drie werelddelen samen en laat zien waar het extra risico zit.

Heb je ADHD, dan helpt aandacht voor deze punten

Corrigan vindt dat mensen met ADHD op tijd toegang moeten krijgen tot behandeling en blijvende steun. Wat de onderzoekers noemen, kun je zelf in de gaten houden:

Je medicatie. Twijfel je of je moet beginnen, doorgaan of stoppen, bespreek dat met je huisarts of psychiater. De nieuwe cijfers zijn geen reden om op eigen houtje iets te veranderen.

Twijfel je of je moet beginnen, doorgaan of stoppen, bespreek dat met je huisarts of psychiater. De nieuwe cijfers zijn geen reden om op eigen houtje iets te veranderen. Je lichaam. Laat bloeddruk en gewicht af en toe controleren en praat met je huisarts als roken, drinken of blowen uit de hand loopt.

Laat bloeddruk en gewicht af en toe controleren en praat met je huisarts als roken, drinken of blowen uit de hand loopt. Je stemming. Somberheid, angst of grote onrust horen bij de klachten waar je hulp voor kunt vragen, ook als je ADHD al behandeld wordt.

De risico's zijn mogelijk te beïnvloeden, en dat maakt een diagnose en passende steun belangrijk. - Joshua Stott, hoogleraar psychologie University College London

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