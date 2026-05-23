Bloomberg: AI-bedrijf Anthropic haalt ruim 30 miljard dollar op

SAN FRANCISCO (ANP/BLOOMBERG) - AI-bedrijf Anthropic rondt naar verwachting komende week een nieuwe financieringsronde af waarbij ruim 30 miljard dollar wordt opgehaald voor investeringen in verdere groei. Dat melden ingewijden aan persbureau Bloomberg. Met die nieuwe financieringsronde zou een waarde aan Anthropic toegekend worden van meer dan 900 miljard dollar, aldus Bloomberg.

Daarmee zou Anthropic, bekend van de chatbot Claude, weer meer waard zijn dan concurrent OpenAI, het moederbedrijf van ChatGPT. OpenAI rondde in maart een nieuwe financieringsronde af ter waarde van 122 miljard dollar, waarbij een waarde aan het bedrijf werd toegekend van 852 miljard dollar.

Eerder dit jaar haalde Anthropic ook al 30 miljard dollar aan nieuw kapitaal op. Toen werd een prijskaartje van 350 miljard dollar aan het bedrijf gehangen. Anthropic zou later dit jaar een beursgang in New York willen maken. OpenAI zou eveneens een gang naar de aandelenmarkt willen maken. Die aanvraag zou al snel ingediend kunnen worden.