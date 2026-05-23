Verstappen 'worstelt met auto' in kwalificatie sprintrace

MONTREAL (ANP) - Max Verstappen hield in Montreal geen goed gevoel over aan de kwalificatie voor de sprintrace bij de Grote Prijs van Canada. De Formule 1-coureur moest zich tevredenstellen met de zevende tijd en bleef ver verwijderd van de Brit George Russell van Mercedes, die het snelst was.

"Ik ben niet verbaasd door dit resultaat", reageerde Verstappen op zijn website. "Ik had niet het goede gevoel in de auto. Ik worstelde ermee. Het was heel lastig om constant te zijn en dat moeten we onderzoeken. We zullen het hiermee moeten doen in de sprintrace en weten het hopelijk te verbeteren voor de kwalificatie."

Verstappen staat op de vierde startrij met zijn Franse teamgenoot Isack Hadjar naast hem. Op de rij ervoor staan de Ferrari's van Lewis Hamilton en Charles Leclerc. De tweede rij, achter de Mercedessen van Russell en Kimi Antonelli, wordt gevormd door de McLarens van Lando Norris en Oscar Piastri.

De sprintrace op het circuit Gilles Villeneuve in Montreal begint zaterdag om 18.00 uur Nederlandse tijd.