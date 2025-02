Bloomberg: AI-bedrijf van Elon Musk wil 10 miljard dollar ophalen

SAN FRANCISCO (ANP/BLOOMBERG) - De start-up op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI) van multimiljardair Elon Musk voert gesprekken met geldschieters over een nieuwe financieringsronde van 10 miljard dollar. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van bronnen. Naar verluidt wordt bij deze financieringsronde een waardering van 75 miljard dollar aan xAI toegekend.

De afgelopen tijd heeft xAI al meerdere miljarden binnengehaald om verder te kunnen groeien in de concurrentiestrijd met rivalen als OpenAI, het bedrijf achter de bekende chatbot ChatGPT. Het in 2023 door Musk opgerichte bedrijf heeft een chatbot genaamd Grok. Die chatbot maakt gebruik van data die wordt aangeleverd door het socialemediaplatform X, dat ook eigendom is van de Tesla-topman.

Volgens Bloomberg lag de waardering van xAI bij de meest recente financieringsronde op 51 miljard dollar. Bij deze ronde wordt volgens de ingewijden onder meer gesproken met bestaande aandeelhouders, waaronder Sequoia Capital, Andreessen Horowitz en Valor Equity Partners.