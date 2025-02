Europese Unie blijft Oekraïne onvoorwaardelijk steunen

MÜNCHEN (ANP) - De Europese Unie blijft Oekraïne steunen totdat er een rechtvaardige, alomvattende en duurzame vrede is bereikt. Dat hebben de voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen en de voorzitter van de EU-leiders António Costa de Oekraïense president Volodymyr Zelensky nogmaals toegezegd. Dat deden zij tijdens een ontmoeting in de marge van de internationale veiligheidstop in München.

"We staan aan uw kant sinds het begin van de oorlog. We blijven bij u nu en in de toekomstige onderhandelingen, bij de wederopbouw, in het toetredingsproces en als lid van de EU", schrijft Costa op X na het gesprek.

Von der Leyen en Costa benadrukten in het gesprek dat de EU haar defensie-uitgaven moet verhogen en haar defensiecapaciteit moet versterken. Europa moet daarnaast de Oekraïense strijdkrachten helpen versterken.