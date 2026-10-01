ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Bloomberg: Anthropic mikt op beursgang voor Thanksgiving

Economie
door anp
anp011026238 1
Volg ons op Google Nieuws
SAN FRANCISCO (ANP) - AI-bedrijf Anthropic wil mogelijk al halverwege november naar de beurs, meldt persbureau Bloomberg op basis van anonieme bronnen. Het bedrijf achter chatbot Claude had zijn beursplannen eerder uitgesteld.
De handel zou nog voor Thanksgiving, op donderdag 26 november, kunnen beginnen, zeiden de bronnen. Het debuut wordt in elk geval verwacht voor het einde van het jaar, aldus Bloomberg.
OpenAI, een belangrijke rivaal van Anthropic, heeft ook plannen om naar de beurs te gaan. Maar deze maand gaf het bedrijf aan dat deze stap dit jaar niet meer gezet zal worden, omdat OpenAI bezig is met het aanpakken van veiligheidsproblemen van de technologie. Dat maakt het een "ongelukkig moment" voor een beursgang, volgens topman Sam Altman.
Beide bedrijven staan in het middelpunt van toenemende kritiek over de veiligheid van kunstmatige intelligentie. Anthropic waarschuwde in zijn prospectus dat AI "catastrofale en existentiële risico's voor de mensheid" met zich meebrengt, meldden verschillende media die het beursgangdocument hadden ingezien.
loading

POPULAIR NIEUWS

118772534_m

Stevig fietsslot, maar toch gaat het mis: drie fouten waar dieven dankbaar gebruik van maken

121105769_m

Geen droger en regenachtig weer? Met deze acht tips droogt de was razendsnel en voorkom je schimmel in huis

ANP-150583950

Eerder stoppen met werken? Dan betaal je bijna dubbel zoveel belasting tot je AOW-leeftijd

shutterstock_2591691153

Heb je een vakantiehuis of tweede woning? Bij €300.000 WOZ betaal je in 2027 ruim €2.100 meer box 3-belasting

groenlinks pvda wil af van hogere energiebelasting op gas1702969046

In België zijn lokkortingen op energie vanaf 1 oktober verboden, in Nederland krijg je je korting vaak pas na een jaar

313544013_m

Minder risico op val bij ouderen door slikken van deze vitamine

Loading