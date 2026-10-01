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Euronext-topman: kabinetsplannen ontmoedigen kleine beleggers

Economie
door anp
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AMSTERDAM (ANP) - De kabinetsplannen om kleine beleggers zwaarder te belasten, botsen met de Europese ambitie om juist meer mensen aan het beleggen te krijgen, vindt René van Vlerken, topman van beursuitbater Euronext. Dat is het bedrijf achter onder meer de Amsterdamse beurs.
"De huidige discussie over Box 3 draagt daar niet aan bij en zorgt voor onduidelijkheid bij beleggers, met name bij kleinere beleggers", reageert Van Vlerken. Brussel wil juist dat meer spaarders gaan beleggen. "Dat versterkt de Europese kapitaalmarkten en maakt meer groeikapitaal vrij voor bedrijven. Ook helpt het particulieren om op de lange termijn vermogen op te bouwen en financieel zelfredzamer te worden", aldus Van Vlerken. "Op Europees niveau en in verschillende Europese landen wordt daarom gesproken over financiële en fiscale maatregelen om beleggen voor de lange termijn te stimuleren", vervolgt de topman.
Hoe beleggers precies belast gaan worden, is nog niet bekend. Partijen in de Tweede Kamer zijn het hier nog niet over eens.
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