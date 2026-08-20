ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Bloomberg: Anthropic wil recordbeursgang SpaceX overtreffen

Economie
door anp
donderdag, 20 augustus 2026 om 20:29
anp200826201 1
NEW YORK (ANP) - AI-bedrijf Anthropic, bekend van chatbot Claude, verwacht de recordbeursgang van SpaceX in omvang te evenaren of zelfs te overtreffen. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden.
Het raket- en satellietbedrijf van Elon Musk haalde bij zijn debuut op de Amerikaanse beurs in juni 75 miljard dollar op, waarmee het de grootste beursgang ooit was. Het uiteindelijke bedrag liep zelfs op tot 86,2 miljard dollar, omdat er gebruik werd gemaakt van de zogenaamde overtoewijzingsoptie.
Anthropic is in een race met rivaal OpenAI, moederbedrijf van ChatGPT, om mogelijk nog dit najaar een debuut op Wall Street te maken. Naar beide beursgangen wordt erg uitgekeken door beleggers.
De vraag naar kunstmatige intelligentie groeit namelijk hard, wat ook te zien is aan de omzet van Anthropic. Het bedrijf noteerde volgens voorlopige cijfers die zijn ingezien door Bloomberg een omzet in het tweede kwartaal van dik 11,5 miljard dollar. Dat is vele malen meer dan de 787 miljoen dollar van een jaar terug.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_2781959073

Darmkanker: deze signalen mag je niet negeren

307065118_m

Hoe laat ontbijt jij? Dit tijdstip wordt gelinkt aan een langer leven

ANP-441460116

Harry en Meghan verlaten Hollywood met hangende pootjes

im-74597637

Natalie Harp: Trumps ‘blonde menselijke printer’ of 'fopspeen' staat plots in de schijnwerpers

wero-phishing-header

Pas op voor Wero-oplichting: de slimste ING-nepmail van dit moment ontmaskerd

ANP-565823431

Zo kun je dit weekend gratis de GP van Zandvoort kijken

Loading