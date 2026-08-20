Bloomberg: Anthropic wil recordbeursgang SpaceX overtreffen

NEW YORK (ANP) - AI-bedrijf Anthropic, bekend van chatbot Claude, verwacht de recordbeursgang van SpaceX in omvang te evenaren of zelfs te overtreffen. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden.

Het raket- en satellietbedrijf van Elon Musk haalde bij zijn debuut op de Amerikaanse beurs in juni 75 miljard dollar op, waarmee het de grootste beursgang ooit was. Het uiteindelijke bedrag liep zelfs op tot 86,2 miljard dollar, omdat er gebruik werd gemaakt van de zogenaamde overtoewijzingsoptie.

Anthropic is in een race met rivaal OpenAI, moederbedrijf van ChatGPT, om mogelijk nog dit najaar een debuut op Wall Street te maken. Naar beide beursgangen wordt erg uitgekeken door beleggers.

De vraag naar kunstmatige intelligentie groeit namelijk hard, wat ook te zien is aan de omzet van Anthropic. Het bedrijf noteerde volgens voorlopige cijfers die zijn ingezien door Bloomberg een omzet in het tweede kwartaal van dik 11,5 miljard dollar. Dat is vele malen meer dan de 787 miljoen dollar van een jaar terug.