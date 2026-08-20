Zo kun je dit weekend gratis de GP van Zandvoort kijken

Voor de laatste keer scheuren er Formule 1 -auto's door het Scheivlak, en wie geen kaartje heeft hoeft geen abonnement af te sluiten en al helemaal geen schimmige stream op te zoeken. Het hele weekend staat op het open net. Er is één kanaal dat je moet weten — en één valkuil waar duizenden kijkers zondag alsnog tegenaan lopen.

Eén kanaal, alle sessies

Het gratis feest speelt zich af op Viaplay TV, het open kanaal dat in het basispakket van de grote aanbieders zit. Niet te verwarren met Viaplay TV+ of de Viaplay-app: dat zijn de betaalde varianten. Op het open kanaal zijn dit weekend uitzonderlijk álle Formule 1-sessies live te zien, van de eerste vrije training tot de Grand Prix zelf. Ook de F1 Academy en de Porsche Mobil 1 Supercup gaan mee.

De kanaalnummers bij de vier grootste aanbieders:

Ziggo: kanaal 13

KPN: kanaal 51

Odido: kanaal 13

DELTA: kanaal 22

Zit je bij een kleinere aanbieder, dan staat de zender vaak op een ander nummer — even de gids doorlopen op 'Viaplay TV' is sneller dan zoeken. Via Digitenne en NLZIET is het kanaal niet te vinden.

Geen wettelijke plicht, maar een uitstekende reclamespot van drie dagen lang.

De tijden die je nodig hebt

Zandvoort is dit jaar voor het eerst én voor het laatst een sprintweekend, dus de vertrouwde indeling is anders: één vrije training, en op zaterdag eerst racen en dan kwalificeren.

Vrijdag 21 augustus: vrije training 12.30 uur, sprintkwalificatie 16.30 uur

Zaterdag 22 augustus: sprintrace 12.00 uur, kwalificatie 16.00 uur

Zondag 23 augustus: voorbeschouwing 12.45 uur, start Grand Prix 15.00 uur

Waarom dit gratis mag

Nergens staat dat het moet. De Formule 1 ontbreekt op de evenementenlijst in de Mediawet, de lijst die verplicht dat evenementen als het EK voetbal, de Elfstedentocht en de TT van Assen op een open kanaal blijven. Voor autosport is alleen Assen opgenomen; de Dutch Grand Prix werd bij een evaluatie hoogstens genoemd als kandidaat. De rechtenhouder heeft de live-uitzendingen tot eind 2029 in handen en mag ze rustig achter een betaalmuur houden — wat de rest van het seizoen ook gebeurt.

Dat het afscheidsweekend nu wel opengaat, is dus geen cadeau van de wetgever maar een marketingbeslissing: drie dagen lang etaleren wat je mist als je niet betaalt.

De valkuil: het Duitse alternatief

Wie gewend is uit te wijken naar de Duitse buren, komt bedrogen uit. RTL Deutschland zendt het weekend uit Zandvoort ook uit, maar de rechten in Nederland zijn dit seizoen strenger afgeschermd. Nederlandse aanbieders moeten de zender tijdens de live sessies op zwart zetten; kijkers krijgen een melding over de uitzendbeperking in beeld.

Wie dit weekend Duits commentaar hoopt te horen, staart naar een zwart scherm met een mededeling.

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