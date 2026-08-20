Natalie Harp: Trumps ‘blonde menselijke printer’ of 'fopspeen' staat plots in de schijnwerpers

Wie de afgelopen maanden goed naar beelden van Donald Trump keek, zag haar vaak in de buurt: Natalie Harp. Ze is geen minister, bekende campagneleider of topadviseur met een eigen perswoordvoerder. Toch behoort zij tot de kleine kring medewerkers die het dichtst bij de president staat.

pecial assistant to the president én executive assistant. In de praktijk is zij veel meer dan iemand die afspraken beheert. Ze brengt Harp is officieel sén eIn de praktijk is zij veel meer dan iemand die afspraken beheert. Ze brengt Trump documenten, artikelen en berichten, helpt bij het doorgeven van informatie en zou ook betrokken zijn bij zijn communicatie op Truth Social. Daarmee is ze een belangrijke schakel tussen de president en de buitenwereld.

Van kankerpatiënt tot Trump-vertrouwelinge

Harp, afkomstig uit Californië, studeerde in 2012 af aan Point Loma Nazarene University en behaalde later een MBA aan Liberty University. Voordat zij in Trumps omgeving terechtkwam, werkte zij als presentatrice bij het uitgesproken conservatieve One America News Network.

Haar persoonlijke verhaal speelde een grote rol in haar politieke loopbaan. Harp overleefde botkanker en vertelde publiekelijk dat zij dankzij Trumps Right to Try-wetgeving toegang kreeg tot een experimentele behandeling. Die wet moet ernstig zieke patiënten onder voorwaarden toegang geven tot geneesmiddelen die nog niet volledig zijn goedgekeurd.

Na haar publieke steun aan Trump sprak Harp op de Republikeinse conventie van 2020. Vervolgens raakte zij steeds nauwer betrokken bij zijn politieke team. In 2022 ging zij voor Trump werken, waarna haar rol tijdens de campagne van 2024 en later in het Witte Huis snel groeide. En nu kan de oude man niet meer zonder haar

Altijd dichtbij, altijd met een printer

Binnen Trumps kring kreeg Harp de bijnaam ‘human printer’. Tijdens de campagne reisde zij rond met een draagbare printer en batterij, zodat ze Trump overal direct papieren kopieën van berichten, artikelen en informatie kon geven. De president staat erom bekend liever op papier te lezen dan op een scherm.

Maar ze wordt ook wel Trumps harpie genoemd, de fopspeen of het doekje waar je kind niet buiten kan.

Dat ogenschijnlijk praktische werk geeft haar tegelijk grote invloed. Wie de documenten selecteert die op het bureau van de president terechtkomen, bepaalt mede welke berichten, complimenten, zorgen en politieke signalen zijn aandacht krijgen. Volgens CNN fungeert Harp als een belangrijk doorgeefluik voor medestanders, organiseert zij ontmoetingen en helpt zij communicatie vorm te geven.

Waarom Washington nu over haar praat

De recente belangstelling volgt op opmerkingen van de Democratische senator Jon Ossoff. (hij zou best wel eens presidentskandidaat ij 2028 kunnen zijn. Hij suggereerde tijdens een bijeenkomst dat Trump liever “met Natalie” zou vliegen dan zich bezighoudt met het zware werk van het presidentschap. Die aanval maakte van Harp ineens een publiek politiek onderwerp.

Ook haar aanwezigheid op een beveiligde vlucht vanuit Turkije, nadat er volgens berichtgeving sprake was van een dreiging uit Iran, leidde tot vragen. Slechts een kleine groep medewerkers reisde mee, onder wie Harp. Het onderstreepte hoe bijzonder haar toegang tot Trump is.

Het Witte Huis heeft kritiek en speculatie over de aard van haar relatie met Trump fel afgewezen. De relevante politieke vraag is vooral hoe groot de macht is van een assistent die vrijwel permanent in de nabijheid van de president werkt en mede bepaalt welke informatie hem bereikt.

Invloed zonder gekozen functie

Natalie Harp laat zien hoe macht in Washington niet alleen bij ministers, partijleiders en gekozen politici ligt. Nabijheid kan minstens zo belangrijk zijn. Als zij inderdaad de informatie filtert, berichten doorstuurt en directe toegang heeft tot Trump, dan heeft ze invloed zonder zelf publiek beleid te maken of daarvoor politiek verantwoording af te leggen.