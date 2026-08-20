Hoe laat ontbijt jij? Dit tijdstip wordt gelinkt aan een langer leven

We letten massaal op wát we eten, maar misschien moeten we ook wat vaker kijken naar wanneer we eten. Een groot Amerikaans onderzoek concludeert namelijk: hoe later je voor het eerst op de dag calorieën binnenkrijgt, hoe hoger het risico op vroegtijdig overlijden.

Onderzoekers analyseerden gegevens van 31.044 Amerikanen van 40 jaar en ouder. Daarbij keken ze naar het tijdstip waarop mensen hun eerste en laatste calorieën van de dag consumeerden. Vervolgens werden de deelnemers gemiddeld 8,6 jaar gevolgd.

In die periode overleden 7.129 deelnemers, van wie 2.259 aan hart- en vaatziekten.

Ontbijten na twaalf uur springt eruit

De onderzoekers gebruikten mensen die tussen 7 en 8 uur 's ochtends hun eerste calorieën binnenkregen als vergelijkingsgroep. Wie pas tussen 8 en 10 uur begon met eten, had een 10 procent hoger risico om tijdens de onderzoeksperiode te overlijden. Tussen 10 en 12 uur liep dat op tot 19 procent. Maar vooral de groep die pas na 12 uur voor het eerst at, sprong eruit: daar lag het risico 29 procent hoger.

Voor overlijden aan hart- en vaatziekten was het verschil nog groter. Wie na het middaguur begon met eten, had een 46 procent hoger risico dan mensen die tussen 7 en 8 uur begonnen. Op 50-jarige leeftijd bedroeg het geschatte verschil in levensverwachting gemiddeld 2,46 jaar.

En hoe laat moet je stoppen?

Bij de laatste maaltijd bleek het ingewikkelder. Het laagste berekende risico lag rond 20 uur. Vergeleken met eten tussen 19 en 20 uur hing stoppen vóór 19 uur samen met 13 procent meer sterfte, terwijl eten na middernacht gekoppeld was aan een 27 procent hoger risico.

Dat betekent nadrukkelijk niet dat iedereen voortaan stipt om 20 uur zijn vork moet neerleggen. Mensen die heel vroeg stopten met eten waren bijvoorbeeld gemiddeld ouder, aten minder vaak en hadden vaker gezondheidsproblemen.

Ook bij laat ontbijten kan oorzaak en gevolg omgekeerd liggen. Slechte gezondheid, slaaptekort, ploegendiensten of sociale omstandigheden kunnen ervoor zorgen dat iemand later eet.

Het onderzoek bewijst dan ook niet dat laat ontbijten je leven verkort. Wel past het bij het idee dat eten invloed heeft op onze biologische klok en stofwisseling.

Dus je wekker om zes uur zetten voor een verplicht bakje havermout? Niet nodig. Maar structureel pas na de lunch beginnen met eten is op basis van deze studie ook geen goed idee.