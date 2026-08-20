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Noord-Korea schiet reeks raketten af richting Japanse Zee

Samenleving
door anp
donderdag, 20 augustus 2026 om 20:08
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SEOUL (ANP/RTR) - Noord-Korea heeft volgens het Zuid-Koreaanse leger meer dan tien ballistische korteafstandraketten afgevuurd in de richting van de Japanse Zee. Zuid-Korea is volgens het leger "waakzaam en heeft een ferm defensiebeleid samen met de Verenigde Staten. Provocaties kunnen snel worden beantwoord", volgens het leger.
De Noord-Koreaanse raketproeven komen terwijl de Amerikaanse president Donald Trump kortgeleden suggereerde dat er weer een dialoog zou kunnen zijn met de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un. In de eerste ambtstermijn van Trump ontmoette hij Kim in 2018 en in 2019.
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