Bloomberg: Apollo terug in race om diervoedingstak dsm-firmenich

AMSTERDAM (ANP) - Voedings- en gezondheidsbedrijf dsm-firmenich heeft investeerder Apollo opnieuw uitgenodigd om mee te dingen naar zijn divisie voor diervoeding en -gezondheid. Eerder leek het er nog op dat de tak waarschijnlijk aan investeerder CVC zou worden verkocht. Maar nu zijn er dus weer meerdere gegadigden, meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden.

Het Nederlands-Zwitserse fusiebedrijf kondigde eerder aan het onderdeel dit jaar te willen afsplitsen en zich meer te richten op activiteiten die grondstoffen voor verzorgingsproducten en voedingssupplementen maken. De verkoop zou echter bemoeilijkt worden door meningsverschillen over de prijs en zorgen over het vitaminenonderdeel van de divisie, dat last heeft van felle Chinese concurrentie.

Met CVC lukte het in ieder geval nog niet om tot een akkoord te komen. Dsm-firmenich mikte op een verkoopprijs van ongeveer 3 miljard euro, maar de prijs zou op basis van de huidige gesprekken onder dat niveau kunnen uitkomen. Beide investeringsmaatschappijen zouden er bij het aan de beurs in Amsterdam genoteerde bedrijf op aandringen om het vitaminenonderdeel buiten de verkoop te houden.

Woordvoerders van Apollo, CVC en dsm-firmenich wilden geen commentaar geven aan Bloomberg. De bronnen lieten weten dat er mogelijk ergens in de komende weken een besluit zou kunnen vallen over een deal. Het zou ook mogelijk zijn dat de voorgenomen verkoop voor de diervoedingstak, die vorig jaar goed was voor een omzet van meer dan 3 miljard euro, afketst.