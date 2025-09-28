ECONOMIE
Bontenbal beticht PVV en BBB van ondermijnen democratie

Samenleving
door anp
zondag, 28 september 2025 om 12:55
bijgewerkt om zondag, 28 september 2025 om 13:35
Partijen als PVV en BBB "ondermijnen" de democratie door bijvoorbeeld lokale bestuurders en instituties als de Raad van State en terrorismebestrijder NCTV verdacht te maken. Dat heeft CDA-leider Henri Bontenbal gezegd in het televisieprogramma Buitenhof.
Bontenbal benadrukte opnieuw dat rechts-extremisten die geweld plegen, zoals vorig weekend bij een uit de hand gelopen demonstratie voor een strenger asielbeleid in Den Haag, allereerst zelf verantwoordelijk zijn voor hun daden. Maar hij wees ook op de "stigmatisering" van asielzoekers en statushouders door onder anderen PVV-leider Geert Wilders. "Dat doet iets met de samenleving."
Wilders wees afgelopen week in een Kamerdebat over de extreemrechtse rellen in Den Haag iedere suggestie van de hand dat hij mogelijk heeft bijgedragen aan een voedingsbodem van dat geweld. Hij wilde niets weten van een rapport waarin de NCTV waarschuwt dat woorden van politici dat effect wel kunnen hebben. "De NCTV is niet zomaar een clubje", zei Bontenbal daarover.
