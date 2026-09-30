Bloomberg: Apple komt 13 oktober met nieuwe smart-home-apparatuur

CUPERTINO (ANP/BLOOMBERG) - Apple komt op 13 oktober met zijn langverwachte nieuwe smart-home-apparatuur. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden. Het is de eerste test voor topman John Ternus.

De lancering is jarenlang in voorbereiding geweest, nadat Apple had geconcludeerd dat het op dit gebied achterliep op concurrenten Amazon en Google. De HomePod, de eerste poging van Apple in de markt, heeft het al sinds de introductie in 2018 moeilijk tegenover de concurrerende producten.

Met de nieuwe smart-home-hub moet het hele gezin vanaf een slim scherm apparaten in het huis kunnen bedienen. Daarnaast kunnen gebruikers ook contacten, berichten en agenda-afspraken zien. Het apparaat identificeert aan de hand van stem- of gezichtsherkenning wie er voor het scherm staat en past zich zo aan. De nieuwe producten dienen ook als etalage voor Apple's nieuwe Siri AI-assistent, dat voor het bedrijf een uithangbord is voor zijn ontwikkeling op het gebied van AI.

Apple gaf geen commentaar.