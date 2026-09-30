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Israëlische minister: terrorist wilde vliegtuig laten crashen

Samenleving
door anp
woensdag, 30 september 2026 om 14:05
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JERUZALEM (ANP) - De Israëlische minister van Nationale Veiligheid Itamar Ben-Gvir heeft op X geschreven dat een "terrorist" een vliegtuig met 180 Israëliërs aan boord wilde laten crashen. De extremistische minister zei niet op basis waarvan hij heeft geconcludeerd dat de piloot een terroristisch motief had.
Volgens Israëlische media was er een bloedige vechtpartij in de cockpit tussen de twee piloten en maakte het toestel daarna een plotselinge duikvlucht. De aangevallen piloot en een aantal passagiers wisten de aanvaller te overmeesteren.
Een Israëlische functionaris zei eerder tegen de krant Haaretz dat de autoriteiten het voorval behandelen als terreurincident, maar dat ook nog rekening wordt gehouden met andere scenario's.
Ben-Gvir is een omstreden politicus. Hij komt regelmatig in opspraak door uitspraken over het doden of deporteren van Palestijnen en het annexeren van de Westelijke Jordaanoever. Meerdere Europese landen, waaronder Nederland, hebben een inreisverbod voor hem ingesteld.
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