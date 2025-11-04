ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Worden we echt wijzer met de jaren? Nee, wel liever

psychologie
door Désirée du Roy
dinsdag, 04 november 2025 om 19:15
ANP-537342209
We worden wijzer met de jaren, althans zo luidt het spreekwoord, maar volgens nieuw onderzoek geldt dat niet altijd.
In de huidige tijd is er maar weinig respect voor ouderen. Dat was vroeger anders: ouderen waren wijze mensen bij wie je terecht kon voor goede raad. Psycholoog Kyriaki Fousiani en haar team wilden weten of die klassieke rol nog steeds betekenis heeft en wat iemand tegenwoordig werkelijk ‘wijs’ maakt.
Ze onderzochten leidinggevenden van 23 tot 69 jaar en keken niet alleen naar leeftijd, maar ook naar iets wat ze generativiteit noemen: de neiging om anderen te begeleiden, te inspireren en verder te helpen. Collega’s en medewerkers beoordeelden hun leiders op zaken als conflicthantering, empathie en emotionele balans.
Wat bleek? Oudere leidinggevenden wisten vaker rust te brengen in gespannen situaties en zorgden voor meer harmonie op de werkvloer. Maar dat gold alleen voor degenen die hun ervaring ook actief gebruikten om anderen vooruit te helpen. Leeftijd op zichzelf bleek geen garantie voor wijsheid. Pas als die werd gecombineerd met een generatieve houding, zagen anderen hen als echt inspirerend.
Een baas die anderen ruimte geeft om te leren en fouten te maken, blijkt veel effectiever dan iemand die vooral zijn eigen status wil beschermen. En dat effect lijkt niet alleen goed voor het team, maar ook voor de leider zelf: wie gericht is op de groei van anderen, ervaart meer voldoening en zingeving.
Bron: Metro

Lees ook

Dit is de elegantste manier om een passief-agressieve persoon te destabiliseren, volgens een psycholoogDit is de elegantste manier om een passief-agressieve persoon te destabiliseren, volgens een psycholoog
Waarom je de ware niet vindt, volgens een psycholoogWaarom je de ware niet vindt, volgens een psycholoog
Solitaire mensen zijn heel intelligent en hebben de meest trouwe vrienden volgens een psycholoogSolitaire mensen zijn heel intelligent en hebben de meest trouwe vrienden volgens een psycholoog
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-12164401

Aluminiumfolie in je vriezer? Klinkt gek, maar het werkt perfect

shutterstock_2143242275

Aan deze signalen zie je dat je te veel drinkt

generated-image (47)

De grote fout van wie geluk najaagt volgens psychologen

ANP-359579049 (2)

We hadden het al die tijd mis over vasten

30ed50a737ada0dc200083c5a2c7b24f

Verkeersboete? In Qatar gaat je auto gewoon door de shredder, zie beelden

shutterstock_2511417961

Steeds minder vlees in je burger: Hoe hybride vlees langzaam onze supermarkt verovert

Loading