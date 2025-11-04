Worden we echt wijzer met de jaren? Nee, wel liever

We worden wijzer met de jaren, althans zo luidt het spreekwoord, maar volgens nieuw onderzoek geldt dat niet altijd.

In de huidige tijd is er maar weinig respect voor ouderen. Dat was vroeger anders: ouderen waren wijze mensen bij wie je terecht kon voor goede raad. Psycholoog Kyriaki Fousiani en haar team wilden weten of die klassieke rol nog steeds betekenis heeft en wat iemand tegenwoordig werkelijk ‘wijs’ maakt.

Ze onderzochten leidinggevenden van 23 tot 69 jaar en keken niet alleen naar leeftijd, maar ook naar iets wat ze generativiteit noemen: de neiging om anderen te begeleiden, te inspireren en verder te helpen. Collega’s en medewerkers beoordeelden hun leiders op zaken als conflicthantering, empathie en emotionele balans.

Wat bleek? Oudere leidinggevenden wisten vaker rust te brengen in gespannen situaties en zorgden voor meer harmonie op de werkvloer. Maar dat gold alleen voor degenen die hun ervaring ook actief gebruikten om anderen vooruit te helpen. Leeftijd op zichzelf bleek geen garantie voor wijsheid. Pas als die werd gecombineerd met een generatieve houding, zagen anderen hen als echt inspirerend.

Een baas die anderen ruimte geeft om te leren en fouten te maken, blijkt veel effectiever dan iemand die vooral zijn eigen status wil beschermen. En dat effect lijkt niet alleen goed voor het team, maar ook voor de leider zelf: wie gericht is op de groei van anderen, ervaart meer voldoening en zingeving.