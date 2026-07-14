Bloomberg: autobedrijf Lucid Motors zoekt hulp bij reorganisatie

NEW YORK (ANP) - De noodlijdende Amerikaanse elektrische automaker Lucid Motors heeft reorganisatieadviseurs ingehuurd om de problemen bij het bedrijf aan te pakken. Dat zeggen ingewijden tegen persbureau Bloomberg. Adviesbureau AlixPartners gaat alle bedrijfsonderdelen doorlichten.

De fabrikant wil de activiteiten efficiënter maken, kosten verlagen en een nieuw model in het middensegment introduceren. Lucid heeft dinsdag nadrukkelijk geruchten over een mogelijke faillissementsaanvraag ontkend.

Het nieuws zorgde voor grote onrust onder beleggers. Het aandeel van het beursgenoteerde Lucid kelderde dinsdag in het laatste handelsuur op Wall Street ruim 17 procent. Eerder op de dag verloor het bedrijf zelfs meer dan de helft van zijn beurswaarde.

De fabrikant is voor de financiering van zijn activiteiten sterk afhankelijk van het Public Investment Fund van Saudi-Arabië, de grootste aandeelhouder van het bedrijf.