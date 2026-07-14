Ruim 4700 doden geteld na aardbeving Venezuela

CARACAS (ANP) - Het dodental van de aardbeving in Venezuela is gestegen tot 4734, meldt de Venezolaanse parlementsvoorzitter Jorge Rodríguez. Het aantal gewonden staat nog altijd op 16.740. Er zijn al tijden geen mensen meer levend onder het puin gehaald, blijkt uit zijn bericht.

Venezuela werd op 24 juni getroffen door een zware dubbele aardbeving. Sindsdien zijn mensen op zoek naar vermisten, vaak met blote handen. Er zijn volgens Rodríguez ruim 6400 mensen gered, maar hij meldt al zeker anderhalve week geen nieuwe reddingen meer. De verwachting is dan ook dat het dodental nog verder zal oplopen.

De parlementsvoorzitter meldt niet hoeveel mensen nog vermist worden. Familieleden hebben nog duizenden als vermist opgegeven.