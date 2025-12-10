ECONOMIE
Bloomberg: beursgang SpaceX kan grootste ooit worden

Economie
door anp
woensdag, 10 december 2025 om 9:10
anp101225072 1
NEW YORK (ANP/BLOOMBERG) - SpaceX, het commerciële ruimtevaartbedrijf van Elon Musk, zet door met zijn plannen voor een beursgang en zou daarbij een bedrag willen ophalen dat "aanzienlijk" hoger ligt dan 30 miljard dollar. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van bronnen. Daarmee kan de beursgang van SpaceX de grootste ooit worden.
Volgens de ingewijden gaat het dan om een beursgang van heel SpaceX, inclusief het satellietennetwerk Starlink, die in de loop van de tweede helft van volgend jaar zou moeten plaatsvinden. Daarbij zou op een waardering voor het bedrijf van ongeveer 1,5 biljoen dollar worden gemikt. Volgens een bron kan de timing nog wel veranderen, afhankelijk van marktomstandigheden en andere factoren en kan de beursgang ook worden opgeschoven naar 2027.
De grootste beursgang ooit staat nu nog op naam van het Saudische olieconcern Saudi Aramco. Dat bedrijf ging in december 2019 naar de beurs in Riyad waarbij uiteindelijk meer dan 29 miljard dollar werd opgehaald met de verkoop van aandelen.
