Instituut: Europa vult weggevallen steun voor Oekraïne niet aan

Samenleving
door anp
woensdag, 10 december 2025 om 8:59
KIEL (ANP) - De extra militaire steun van Europese landen voor Oekraïne is vooralsnog lang niet genoeg om het wegvallen van Amerikaanse steun goed te maken, zegt het Duitse Kiel Institute dat daarover cijfers bijhoudt. De eerste helft van dit jaar werd een recordhoeveelheid beloofd, maar na de zomer is de steun enorm afgenomen. De verschillen tussen Europese landen worden groter.
Begin dit jaar is de Amerikaanse steun aan Oekraïne naar een nulpunt gezakt en de Europese steun toegenomen. Tussen 2022, toen de grootschalige Russische invasie van Oekraïne begon, en vorig jaar ontving het land gemiddeld zo'n 41,6 miljard euro aan steun, aldus het instituut. De teller staat dit jaar op 32,5 miljard. In september en oktober werd 4,2 miljard toegezegd.
Het valt het Kiel Institute verder op dat de vier Noordse landen (Zweden, Denemarken, Noorwegen en Finland) relatief veel militaire steun geven. De grote economieën Italië en Spanje geven juist opvallend weinig, en zelfs minder dan vorige jaren.
