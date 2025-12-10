ECONOMIE
Hockeysters beginnen Pro League met zege op Duitsland

Sport
door anp
woensdag, 10 december 2025 om 9:13
anp101225073 1
SANTIAGO DEL ESTERO (ANP) - De Nederlandse hockeysters zijn de Pro League begonnen met een zege op Duitsland. In Santiago del Estero in Argentinië won de ploeg van bondscoach Raoul Ehren met 2-0. Yibbi Jansen en Joosje Burg zorgden voor de doelpunten.
Daantje de Kruijff maakte haar debuut voor Oranje. Jansen opende in haar honderdste interland al na 3 minuten de score uit een strafcorner. Ook nog in de eerste helft verdubbelde Burg de voorsprong op aangeven van Felice Albers. De Duitse verdedigster Stine Kurz moest in de slotfase nog met een tweede gele kaart en rood van het veld.
De hockeysters, titelverdediger in de Pro League, spelen vrijdag hun volgende wedstrijd tegen Argentinië.
