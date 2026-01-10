Bitcoin
mag dan nog altijd rond de 90.000 dollar hangen, achter de schermen stapelen de waarschuwingssignalen zich op. Volgens Bloomberg‑grondstoffenstrateeg Mike McGlone
is een terugval richting 50.000 dollar in 2026 allesbehalve uitgesloten.
De analyse draait opvallend genoeg niet om crypto, maar om goud
. Dat edelmetaal beleefde in 2025 zijn sterkste rally sinds 1979 en stijgt in 2026 rustig door. Beleggers vluchten massaal naar zekerheid, en dat is historisch gezien slecht nieuws voor risicovolle assets zoals Bitcoin
. McGlone wijst erop dat de Bitcoin‑koers nu al zo’n 30 procent onder de piek van 126.000 dollar noteert, ondanks ruim monetair beleid van de Fed.
Daar komt bij dat de belangrijke strijd volgens hem niet tegen de dollar wordt gevoerd, maar tegen goud
zelf. De zogeheten Bitcoin‑goudratio
— hoeveel keer duurder één bitcoin
is dan een ounce goud — schommelt rond de 20. McGlone acht het “waarschijnlijker dat die verhouding daalt naar 10 dan dat hij stijgt naar 30”, wat neerkomt op een halvering van de relatieve waarde van Bitcoin tegenover goud.
Een tweede alarmbel is de opdrogende liquiditeit. Ki Young Ju, CEO van analysebedrijf CryptoQuant, ziet dat “capital inflows into Bitcoin
have dried up” en dat geld verschuift naar aandelen en grondstoffen. Dat maakt de markt kwetsbaarder voor scherpe uitslagen als de aandelenbeurzen opnieuw zenuwachtig worden.
Voor beleggers betekent dit niet per se dat Bitcoin
ten dode is opgeschreven, maar wel dat de rol als ‘digitaal goud
’ onder curatele staat. Wie nu instapt,
gokt niet alleen op crypto, maar ook tegen een goudmarkt die in topvorm verkeert.