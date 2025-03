Trump beveelt strategische bitcoinreserve, maar koers keldert. Dit is waarom

De Amerikaanse president Donald Trump ondertekende donderdag een presidentieel besluit om een strategische bitcoinreserve aan te leggen. Deze voorraad van de cryptomunt is vergelijkbaar met de strategische olievoorraden van de VS.

De reserve wordt aangelegd met bitcoin die justitie in beslag heeft genomen, meldde David Sacks, de miljardair en 'crypto-tsaar' van het Witte Huis, in een bericht op X. Kort na de aankondiging zakte de bitcoin met meer dan vijf procent in waarde, vermoedelijk omdat beleggers verwachten dat de regering ook daadwerkelijk bitcoins zou gaan aankopen.

Trump ondertekende het besluit op de vooravond van zijn ontmoeting met topfiguren uit de cryptosector in het Witte Huis. Deelnemers aan de top op vrijdag verwachten dat Trump tijdens het evenement zijn plannen onthult voor de strategische reserve met bitcoin en vier andere cryptocurrency's.

Eerder deze week maakte Trump de namen bekend van vijf digitale valuta die hij in deze crypto-reserve wil opnemen, wat de marktwaarde van elk deed stijgen. Het gaat om bitcoin, ether, XRP, solana en cardano. Het is nog onduidelijk hoe zo'n reserve zou functioneren of hoe belastingbetalers ervan zouden profiteren.

Trumps steun aan de crypto-industrie, die miljoenen uitgaf aan hem en andere Republikeinen tijdens de verkiezingen in november, heeft bij sommige conservatieven en crypto-aanhangers zorgen gewekt over gunsten aan een al rijke gemeenschap. Voorstanders beweren dat een reserve belastingbetalers zou laten profiteren van de waardestijging van crypto's.