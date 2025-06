Bloomberg: Brussel buigt voor heffing VS, maar wil uitzonderingen

BRUSSEL (ANP) - De Europese Unie is bereid een handelsdeal met de Verenigde Staten te sluiten waarin een importheffing van 10 procent geldt voor veel van haar exportproducten. In ruil daarvoor wil de EU dat de VS lagere tarieven hanteren voor belangrijke producten zoals geneesmiddelen, alcohol, halfgeleiders en vliegtuigen, zeggen bronnen tegen persbureau Bloomberg.

Ook wil de EU dat de VS uitzonderingen maken om de hoge invoertarieven op auto's, auto-onderdelen, staal en aluminium te verlagen.

Volgens de bronnen beschouwt de Europese Commissie, die namens de EU verantwoordelijk is voor het handelsbeleid, deze regeling als enigszins in het voordeel van de VS, maar desondanks aanvaardbaar.

De Europese Unie heeft tot 9 juli de tijd om een handelsakkoord te sluiten met president Donald Trump, voordat de heffingen op vrijwel alle Europese exportproducten naar de VS fors stijgen.