Douwe Bob ziet geen meerwaarde in koffiedrinken met Yeşilgöz

DEN HAAG (ANP) - Zanger Douwe Bob ziet geen meerwaarde in het koffiedrinken met VVD-leider Dilan Yeşilgöz. Zijn management had eerder al via e-mail contact gezocht met de partijleider, met het verzoek haar uitlatingen op sociale media te nuanceren.

Dit gebeurde nadat zij de zanger op X had beschuldigd van "Jodenhaat", omdat hij zondag had geweigerd op te treden bij het Joodse kindervoetbalevenement Jom Ha, op het terrein van AFC in Amsterdam. Afspraken die hij met de organisatie vooraf had gemaakt, dat er "geen religieuze of politieke statements" gemaakt zouden worden, werden volgens de zanger niet nagekomen vanwege de aanwezigheid van "zionistische posters en pamfletten", zei hij zondag in de talkshow Renze.