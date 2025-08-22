Bloomberg: Canada schrapt tegenheffingen op Amerikaanse producten

OTTAWA (ANP/BLOOMBERG) - Canada gaat veel tegenheffingen afschaffen op Amerikaanse producten die vallen onder het huidige Noord-Amerikaanse vrijhandelsverdrag. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van anonieme bronnen. Met deze zet hoopt Canada de spanningen met het Witte Huis te verminderen.

Het gaat om heffingen die zijn ingevoerd als vergelding op Amerikaanse tarieven. Dit betekent dat een breed scala aan in de Verenigde Staten geproduceerde producten niet langer wordt belast met een heffing van 25 procent bij invoer in Canada, mits ze worden verscheept volgens de bepalingen van handelsovereenkomst USMCA tussen de VS, Mexico en Canada.

De Canadese regering houdt waarschijnlijk wel vast aan de importheffing van 25 procent op Amerikaanse staal- en aluminiumproducten. Ook de tarieven op Amerikaanse auto's zouden blijven bestaan.

Canada was een van de weinige landen die snel vergeldingsmaatregelen namen tegen de importheffingen van de Amerikaanse president Donald Trump.