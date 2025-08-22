Eigenaar OnlyFans ontvangt honderden miljoenen aan dividend

LONDEN (ANP/BLOOMBERG) - OnlyFans heeft zijn eigenaar Leonid Radvinsky 701 miljoen dollar aan dividend uitgekeerd. Daarmee verdient de Oekraïens-Amerikaanse ondernemer opnieuw flink aan het steeds populairder wordende socialemediaplatform met content voor volwassenen.

Het uit 2016 daterende OnlyFans maakte een opmars tijdens de coronapandemie, toen veel sekswerkers en beroemdheden op zoek waren naar manieren om geld te verdienen tijdens de lockdowns. Ook daarna bleef het platform gebruikers trekken. Afgelopen boekjaar, dat eindigde op 30 november, steeg het aantal accounts van contentmakers met 13 procent naar 4,6 miljoen, terwijl het aantal fanaccounts met 24 procent toenam tot 377,5 miljoen.

Hoewel veel content pornografisch is, biedt de site ook ruimte aan makers die zich richten op andere onderwerpen zoals fitness en voeding. OnlyFans verdient haar geld door 20 procent commissie te rekenen op abonnementen of bijvoorbeeld video's, foto's en chats die via het platform worden verkocht.