Bloomberg: centrale banken werken aan steunverklaring voor Powell

Economie
door anp
dinsdag, 13 januari 2026 om 10:52
bijgewerkt om dinsdag, 13 januari 2026 om 10:55
anp130126099 1
Centrale banken wereldwijd werken aan een gezamenlijke steunverklaring voor de Amerikaanse centralebankpresident Jerome Powell. Dat meldt een bron aan persbureau Bloomberg. Het zou een signaal van solidariteit aan Powell zijn na de dagvaarding waarmee de regering-Trump volgens de Federal Reserve de onafhankelijkheid van het instituut wil aanvallen.
De verklaring zou dinsdag al naar buiten gebracht kunnen worden door de Bank voor Internationale Betalingen (BIS), ook wel bekend als de centrale bank voor centrale banken. Die verklaring staat dan open voor ondertekening door alle centrale banken. De BIS kon niet direct reageren op vragen van Bloomberg.
De Fed is door het Amerikaanse ministerie van Justitie gedagvaard vanwege Powells getuigenis voor het Congres. Die verklaring ging over de renovatie van het hoofdkantoor van de Fed, waarvan president Donald Trump de kosten te hoog vindt. Volgens Powell gaat het om een "voorwendsel" om druk uit te oefenen op de centrale bank om de rente te verlagen.
