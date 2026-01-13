ECONOMIE
Misbruik beheerste leven verdachte Barendrechtse zedenzaak

Samenleving
door anp
dinsdag, 13 januari 2026 om 11:04
anp130126101 1
ROTTERDAM (ANP) - "Het was een obsessie. Het beheerste uw leven." Dat zei de voorzitter van de rechtbank in Rotterdam dinsdag tegen Mels van B. (46) uit Barendrecht, verdacht van ernstig seksueel misbruik van tientallen jonge meisjes. De verdachte beaamde de observatie van de rechter.
Op de tweede dag van het zesdaagse proces tegen Van B. besprak de rechtbank opnieuw een aantal misbruikdossiers die de politie over de diverse slachtoffertjes heeft aangelegd. De dossiers bevatten door Van B. gemaakte foto's en video's van het misbruik. Veel van de meisjes werden door de verdachte gedrogeerd met dikwijls gevaarlijk hoge doseringen slaapmiddel, zoals temazepam.
Van B. beschreef dat hij in de greep verkeerde van een drang zich te vergrijpen aan de meisjes en daarvan beelden te maken. Achteraf schaamde hij zich diep, verklaarde hij, "maar had ik wel rust in mijn hoofd".
De verdachte ontdekte rond zijn twintigste dat hij op jonge meisjes viel. "Ik kon nergens naartoe", aldus Van B. "Niet naar mijn ouders, niet naar mijn vrienden."
