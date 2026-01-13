Iraanse minister: internet afgesloten om terrorisme te stoppen

TEHERAN (ANP/AFP) - Iran heeft het internet afgesloten om "terroristische operaties" te stoppen, heeft minister van Buitenlandse Zaken Abbas Araghchi gezegd in een interview met Al Jazeera. Er is internationaal veel kritiek op. Door het internet af te sluiten, is het harde optreden van de Iraanse autoriteiten tegen de betogers gedeeltelijk aan het zicht van de buitenwereld onttrokken.

Araghchi herhaalde in het interview de bewering dat de protesten vanuit het buitenland worden "opgestookt en gevoed". Hij stelde dat de Verenigde Staten zo een excuus proberen te creëren voor militair ingrijpen. "We zijn klaar voor oorlog, maar ook voor dialoog", aldus de minister.

Internationale telefoongesprekken waren volgens journalisten van persbureaus AFP en AP dinsdag tijdelijk ook weer mogelijk, al bleef dat zeer beperkt.

De Iraanse autoriteiten treden hard op tegen de protesten. Schattingen over slachtoffers lopen uiteen, maar er zijn vermoedelijk honderden doden gevallen.