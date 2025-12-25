Bloomberg: China beperkt zeldzame aardmetalen voor VS nog steeds

WASHINGTON (ANP) - China beperkt nog steeds de levering van zeldzame aardmetalen die de Verenigde Staten nodig hebben om onder meer eigen magneten te maken. Dit gebeurt zelfs nadat president Donald Trump in oktober een deal sloot met Beijing om de beperkingen op de leveringen op te heffen, zeggen ingewijden tegen persbureau Bloomberg.

Deze grondstoffen zijn cruciaal voor onder meer de chipindustrie, defensietechnologie, hernieuwbare energie en andere industrieën.

Toch kan de Amerikaanse industrie nog steeds niet de benodigde grondstoffen verkrijgen om veel producten zelf te produceren, iets wat een belangrijke prioriteit is voor de regering. Bloomberg baseert zich op gesprekken met producenten, overheidsfunctionarissen en handelsexperts.

Door de levering van grondstoffen te beperken, bemoeilijkt China de Amerikaanse pogingen om een eigen industrie op te bouwen.