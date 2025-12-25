Olifantje geboren op kerstavond in Artis

In Artis is op kerstavond een olifantje geboren. Het kalf, een bul, stond al binnen enkele minuten op vier poten en dronk al snel bij moeder. In de Amsterdamse dierentuin leven nu vijf Aziatische olifanten: matriarch van de kudde Thong Thai en haar vier nakomelingen.

Het pasgeboren olifantje is naar verwachting over een week buiten te zien. De naam van het jong is nog niet bekend. Die mag het publiek kiezen, meldt de dierentuin.

Volgens Peter Bleesing, teamleider van de dierverzorging bij Artis, ging de bevalling vlot. "De bevalling duurde ongeveer tien minuten. Geen moment week de kudde van haar zijde en enkele minuten later stond het kalf al stevig op vier poten."

Olifanten hebben een draagtijd van 20 tot 22 maanden. Thong Thai beviel dit keer na 622 dagen. Ze kwam ongeveer 200 kilo aan, wat volgens de dierentuin op een gewicht van 3850 kilo verhoudingsgewijs niet zo veel is. Een pasgeboren olifantje weegt ongeveer 100 kilo, de rest van het gewicht is vruchtwater en de placenta.