Leo XIV hekelt situatie in Gaza tijdens eerste kerst als paus

Samenleving
door anp
donderdag, 25 december 2025 om 11:53
anp251225075 1
VATICAANSTAD (ANP/RTR) - In zijn kerstpreek op eerste kerstdag hekelde paus Leo de omstandigheden voor de Palestijnen in Gaza. Leo XIV viert zijn eerste kerst als paus.
Hij zei dat het verhaal van Jezus' geboorte in een stal aantoonde dat God "zijn kwetsbare tent" had opgeslagen te midden van de volkeren in de wereld. "Hoe kunnen we dan niet denken aan de tenten in Gaza, die wekenlang blootgesteld zijn aan regen, wind en kou?", vroeg hij.
Leo werd in mei tot paus verkozen als opvolger van de met Pasen overleden paus Franciscus. Hij hanteert doorgaans een diplomatiekere stijl dan zijn voorganger, maar heeft al meermaals zijn zorgen uitgesproken over de omstandigheden voor de Palestijnen in Gaza.
Verwoestingen door oorlogen
Tijdens de dienst donderdagochtend met duizenden mensen in de Sint-Pietersbasiliek betreurde Leo ook de omstandigheden voor daklozen wereldwijd en de verwoestingen die worden veroorzaakt door oorlogen in de wereld.
Later op donderdag geeft de paus nog zijn traditionele Urbi et Orbi-boodschap.
