ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Bloomberg: China ontmoedigt gebruik Nvidia-chips bij bedrijven

Economie
door anp
dinsdag, 12 augustus 2025 om 7:45
anp120825048 1
BEIJING (ANP/BLOOMBERG) - China dringt er bij bedrijven in het land op aan om geen gebruik te maken van Nvidia's H20-chips, vooral voor overheidszaken. Dit maakt het lastiger voor het AI-chipconcern om verloren inkomsten uit het Aziatische land terug te winnen.
Chinese autoriteiten hebben de afgelopen weken bedrijven berichten gestuurd om het gebruik van deze speciaal voor de Chinese markt ontwikkelde chips voor kunstmatige intelligentie (AI) te ontmoedigen, schrijft persbureau Bloomberg op basis van anonieme bronnen.
De Amerikaanse president Donald Trump beperkte de verkoop van H20-chips in april, maar draaide dat vorige maand weer terug. Nvidia heeft toegezegd een deel van zijn inkomsten uit chipverkopen in China af te staan aan de regering-Trump in ruil voor het verkrijgen van exportvergunningen, werd maandag bekend. Nu kampt het bedrijf ermee dat Chinese klanten onder druk staan van Beijing om die aankopen niet te doen.
Vorig artikel

EU-landen: Oekraïne moet over eigen toekomst kunnen beslissen

Volgend artikel

Politica Nieuw-Zeeland uit parlement gezet tijdens Palestinadebat

POPULAIR NIEUWS

anp110825117 1

Rechter: alleen Epstein en Maxwell hadden seks met minderjarigen

48298743

Dit is La Rinconada: hoogste stad ter wereld is 'hel op aarde' met levensverwachting van slechts 35 jaar

ANP-531613328

Freek (van Suzan) voelt zich een stuk beter door medicijnen: een longarts legt uit hoe dat kan

ANP-460351846

Waarom sommige mensen 100 worden én geen nare ziektes krijgen

5a6c0e520f55b34be92b0ed0cc0c1201

Medegevangene: Ghislain zegt 'dirt' te hebben over Trump

Schermafbeelding 2025-08-11 200817

B&B Vol liefde: Ingrid wordt in Limburgs dorp "uitgekotst" en Petra maakt zich onsterfelijk belachelijk