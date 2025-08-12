Bloomberg: China ontmoedigt gebruik Nvidia-chips bij bedrijven

BEIJING (ANP/BLOOMBERG) - China dringt er bij bedrijven in het land op aan om geen gebruik te maken van Nvidia's H20-chips, vooral voor overheidszaken. Dit maakt het lastiger voor het AI-chipconcern om verloren inkomsten uit het Aziatische land terug te winnen.

Chinese autoriteiten hebben de afgelopen weken bedrijven berichten gestuurd om het gebruik van deze speciaal voor de Chinese markt ontwikkelde chips voor kunstmatige intelligentie (AI) te ontmoedigen, schrijft persbureau Bloomberg op basis van anonieme bronnen.

De Amerikaanse president Donald Trump beperkte de verkoop van H20-chips in april, maar draaide dat vorige maand weer terug. Nvidia heeft toegezegd een deel van zijn inkomsten uit chipverkopen in China af te staan aan de regering-Trump in ruil voor het verkrijgen van exportvergunningen, werd maandag bekend. Nu kampt het bedrijf ermee dat Chinese klanten onder druk staan van Beijing om die aankopen niet te doen.