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Bloomberg: China wil landelijk netwerk van AI-datacenters bouwen

Economie
door anp
dinsdag, 09 juni 2026 om 11:25
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BEIJING (ANP/BLOOMBERG) - China heeft plannen om voor een bedrag van ongeveer 2 biljoen yuan (omgerekend 255 miljard euro) de komende vijf jaar een landelijk verbonden netwerk van AI-datacenters te bouwen. Dat melden bronnen aan persbureau Bloomberg. China wil zo de eigen AI-industrie en het gebruik van kunstmatige intelligentie verder stimuleren.
Volgens Bloomberg wordt aan die plannen gewerkt door verschillende overheidsinstanties in samenwerking met staatsbedrijven zoals China Mobile en China Telecom, die de datacenters moeten exploiteren. Voor de technologie zoals chips zal vooral worden geleund op Chinese toeleveranciers zoals Huawei.
De financiering moet hoofdzakelijk komen via de uitgifte van staatsleningen en door geld van overheidsfondsen voor investeringen in strategische technologieën, aldus de ingewijden tegen Bloomberg. China heeft al gezegd de bouw van AI-infrastructuur prioriteit te geven in de AI-concurrentiestrijd met de Verenigde Staten.
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