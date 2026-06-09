Zwitserse bedrijven waarschuwen voor gevolgen immigratiestop

BERN (ANP/AFP) - Zwitserse bedrijven en vakbonden hebben zich uitgesproken tegen een referendum over het beperken van immigratie. Zwitsers stemmen deze maand over het voorstel van de rechts-conservatieve Zwitserse Volkspartij (SVP) om de bevolking van het land onder de 10 miljoen te houden. Werkgeversorganisaties en vakbonden waarschuwen dat het voorstel de welvaart kan doen kelderen, omdat grote delen van de economie sterk leunen op buitenlandse arbeidskrachten.

Onder andere vanuit de hotelbranche klinkt kritiek op het referendum. Branchevereniging HotellerieSuisse vreest dat de chronische personeelstekorten in de sector, waar "meer dan 50 procent van de werknemers buitenlander" is, zullen verergeren.

Er wonen 9,1 miljoen mensen in Zwitserland en als het aan de SVP ligt, blijft dit aantal tot 2050 onder de 10 miljoen. Dat is volgens de partij nodig om de "uit de hand gelopen" immigratie te bestrijden. Op 14 juni wordt gestemd over het referendum en volgens peilingen kan het nog beide kanten op. In het voorstel "Nee tegen een Zwitserland van 10 miljoen" wil de grootste partij van het land dat de overheid ingrijpt als het bevolkingsaantal groter dan 9,5 miljoen is. SVP zegt via het referendum wat te willen doen aan de overvolle treinen en torenhoge huren in het land.

Vrij verkeer van personen

Bedrijven maken zich ook zorgen dat het initiatief van de SVP gevolgen heeft voor afspraken tussen Zwitserland en de Europese Unie, zoals het vrije verkeer van personen. Daarnaast is Zwitserland gebaat bij toegang tot de Europese markt, want de EU is de belangrijkste handelspartner van het land. Vorig jaar ging meer dan de helft van de Zwitserse export naar landen in de EU.

Vakbonden zijn bang dat het voorstel bedrijven dwingt om te verhuizen, met banenverlies in Zwitserland als gevolg.